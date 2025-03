GenSight Biologics: visibilité jusqu'à début mai 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour compléter ses besoins en fonds de roulement et financer ses dépenses opérationnelles en cours, GenSight estime qu'elle "aura besoin de financements supplémentaires par dette ou par fonds propres, ou de partenariat ou de fusions-acquisitions avant le second semestre 2026".

Elle est également en discussion active pour un financement conditionné à l'approbation du programme d'AAC par l'ANSM "afin de couvrir l'éventuel besoin de trésorerie entre la reprise du programme et la réception des premiers paiements liées aux AAC".

La société anticipe à ce que le programme d'AAC (accès compassionnel), une fois opérationnel, contribue à prolonger l'horizon de trésorerie au-delà des 12 prochains mois permettant de financer les activités CMC, cliniques et réglementaire nécessaires aux prochaines étapes.

Cette biotech est spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies rétiniennes neurodégénératives et les troubles du système nerveux central.

(AOF) - GenSight Biologics annonce que sa trésorerie au 31 décembre 2024, était de 2,5 millions d'euros contre 2,1 millions d'euros un an auparavant. Avec le financement d’environ 0,9 million d'euros en ABSA annoncé en mars 2025 et la perception anticipée d'environ 1,1 million d'euros de Crédit d'Impôt Recherche (CIR), ce solde devrait permettre de financer les opérations jusqu'au début du mois de mai 2025, mais reste insuffisant pour couvrir les besoins opérationnels des 12 prochains mois.

