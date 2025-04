Gensight Biologics: visibilité jusqu'à début juin 2025

(AOF) - Gensight Biologics (+13,86% à 0,23 euro) bondit après avoir annoncé que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élèvent à 0,9 million d'euros au 31 mars 2025, contre 2,5 millions d'euros au 31 décembre 2024. Avec le financement en fonds propres avec BSA annoncé en mars 2025 (environ 0,9 million d'euros), la perception anticipée d'environ 1,1 million d'euros de Crédit d'Impôt Recherche (CIR) en avril et sur la base des opérations, plans et hypothèses actuels, ce solde "devrait permettre de financer les opérations jusqu'au début du mois de juin 2025".

La biotech spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central souligne que ce fonds de roulement est toutefois insuffisant pour couvrir les besoins opérationnels des 12 prochains mois. Des activités de levées de fonds sont donc planifiées afin d'étendre l'horizon de trésorerie, de lancer l'essai clinique de phase III RECOVER et la demande de mise sur le marché du Lumevoq auprès de la MHRA britannique.

Gensight prend des mesures proactives pour assurer son avenir budgétaire en explorant stratégiquement des voies de financement supplémentaires. Ainsi, elle évalue des possibilités encourageantes en dette ou en capital, ainsi que des accords potentiels de partenariat ou de fusion-acquisition, bien avant le second semestre 2026

