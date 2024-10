GenSight Biologics: résultats positifs pour le Lumevoq

(AOF) - GenSight Biologics (+11,06% à 0,33 euro) bondit après l'annonce de la publication de méta-analyses sur l’amélioration de la vision parmi les patients atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) Cette biotech spécialisée dans le développement de thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives rétiniennes précise que selon l’article les patients traités par sa thérapie génique Lumevoq connaissent une amélioration de l’acuité visuelle plus élevée que les patients traités par idébénone, et les patients sans traitement.

La biotech précise que ces méta-analyses constituent l'évaluation la plus complète de l'amélioration de la vision jamais réalisée chez les patients atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) avec mutation ND4, "la mutation la plus fréquente et celle présentant le pronostic le plus défavorable".

AOF - EN SAVOIR PLUS