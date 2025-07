GenSight Biologics: règlement livraison d'un placement privé information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - GenSight Biologics annonce le règlement livraison de son placement privé (annoncé le 1er juillet) de près de 3,91 million d'euros, donnant lieu à l'émission de 21.251.267 actions ordinaires admises à la négociation sur Euronext Paris ce 4 juillet.



Une partie du produit de l'émission a été utilisée pour régler l'échéance de remboursement en principal de 0,7 million d'euros des obligations convertibles détenue par Heights Capital, par compensation de créances avec leur souscription dans le placement privé.





Valeurs associées GENSIGHT BIOLOGICS 0,1502 EUR Euronext Paris -1,83%