GenSight Biologics réalise une levée de fonds de près de 2 millions d'euros

(AOF) - GenSight Biologics , société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, a annoncé avoir réalisé avec succès une levée de fonds de près de 2 millions d'euros, souscrit par deux investisseurs qui étaient actionnaires de la Société : Invus et Alumni Capital LP.

Cette levée de fonds fait suite au placement privé de 4,5 millions d'euros réalisé en juillet (en deux tranches) et de 3,7 millions d'euros réalisé début octobre. Elle utilise la même structure d'actions et de bons de souscription, y compris des bons de souscription préfinancés.

