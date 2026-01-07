 Aller au contenu principal
GenSight Biologics, OVHcloud, Sodexo : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 07/01/2026 à 17:51

(AOF) - GenSight Biologics

La société biopharmaceutique indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

OVHcloud

Le spécialiste du cloud communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Sodexo

Le spécialiste des services de restauration collective rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Valeurs associées

GENSIGHT BIOLOGICS
0,1028 EUR Euronext Paris +0,78%
OVHCLOUD
7,5100 EUR Euronext Paris 0,00%
SODEXO
44,0000 EUR Euronext Paris -0,99%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

