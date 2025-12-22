 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GenSight Biologics obtient une AAC pour son produit GS010/Lumevoq contre la NOHL
information fournie par AOF 22/12/2025 à 08:55

(AOF) - GenSight Biologics a annoncé que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a autorisé un accès compassionnel (AAC) pour l’utilisation de la thérapie génique GS010/Lumevoq. Les AAC relèvent d’un dispositif national qui permet à des patients atteints de maladies graves, rare ou invalidantes de bénéficier d’un traitement ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché, lorsqu’il existe un besoin médical non couvert et qu’aucune autre alternative thérapeutique appropriée n’est disponible.

Le GS010/Lumevoq doit permettre de traiter la Neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare, transmise par la mère, caractérisée par la dégénérescence des cellules ganglionnaires rétiniennes. Elle provoque une perte de vision brutale et généralement irréversible, évoluant le plus souvent vers la cécité légale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GENSIGHT BIOLOGICS
0,1160 EUR Euronext Paris +16,94%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank