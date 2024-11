Gensight Biologics lève 2,8 millions d'euros

(AOF) - Gensight Biologics bondit de 7,49% à 0,33 euro après l’annonce d'une augmentation de capital réservée à des investisseurs spécialisés par l'émission d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d’actions (Absa), pour un montant brut total d’environ 2,8 millions d’euros. Cette biotech spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central précise que le prix de souscription d'une Absa est de 0,3513 euro.

"Nous sommes profondément reconnaissants pour le soutien continu de Heights Capital et Sofinnova Partners", a déclaré Jan Eryk Umiastowski, directeur financier de GenSight Biologics. "Le petit financement relais et la reprise prévue du programme d'autorisations d'accès précoce en France, prolongeront notre horizon de trésorerie de plus de 12 mois."

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre réservée pour financer "uniquement ses besoins généraux" dans le cadre du léger retard dans la reprise du programme d'Autorisations d'Accès Compassionnel, désormais prévue fin décembre 2024.

