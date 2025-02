GenSight Biologics a réduit sa perte en 2024, visibilité jusqu'en avril

(AOF) - GenSight Biologics (-1,25% à 0,2465 euros) annonce avoir réduit sa perte nette presque de moitié en 2024 à 14 millions d’euros. La biotech dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central précise que sa perte opérationnelle s’est réduite à 15,8 millions d’euros en 2024, contre 29,7 millions d’euros en 2023. Ce recul reflète l’évolution des produits opérationnels, des dépenses de R&D, des frais de vente et marketing, ainsi que frais généraux.

Les charges opérationnelles ont fondu de 43% pour atteindre 18,43 millions d‘euros en 2024 contre 32,7 millions en 2023, notamment en R&D (12,4 millions d'euros contre 19,4 millions).

La société annonce que son horizon de trésorerie est étendu jusqu'à début avril 2025, "grâce à une gestion active de la trésorerie et à la perception attendue du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) en mars". Gensight précise qu'en cas de retard dans l'encaissement du CIR, "un financement sera nécessaire en mars".

La reprise du programme d'accès compassionnel pour son produit est également prévue pour avril 2025.

