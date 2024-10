Gensight Biologics: 3,4 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'à mi-novembre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Elle a obtenu des dérogations (waivers) de la part de ses créanciers existants, à savoir la Banque européenne d'investissement et Heights Capital Management, "lui permettant d'envisager des options de financement supplémentaires".

Afin de faire face au retard de la reprise du programme AAC et au délai nécessaire à l'encaissement des premières indemnités, la biotech est actuellement "engagée dans des discussions actives afin de sécuriser le financement de ses activités de la mi-novembre jusqu'à l'encaissement des indemnités liées au programme AAC".

Gensight anticipe l'encaissement des indemnités liées à la reprise du programme d'accès compassionnel (AAC) entre fin décembre 2024 et début janvier 2025, au lieu de novembre 2024 comme annoncé précédemment, ce qui lui permettra d'étendre l'horizon de trésorerie "jusqu'au quatrième trimestre 2026".

(AOF) - Gensight Biologics annonce que sa trésorerie s’établit à 3,4 millions d'euros au 30 septembre 2024. Cette biotech dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce qu’elle ne dispose pas d’un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations au cours des 12 prochains mois, mais seulement jusqu’à mi-novembre 2024.

