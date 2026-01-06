Genprex progresse grâce à une thérapie génique du diabète prometteuse lors d'essais sur des animaux

6 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Genprex GNPX.O augmentent de 7,8 % à 1,94 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que sa thérapie génique expérimentale pour le diabète, GPX-002, a donné des résultats encourageants dans les premières études animales

** La thérapie a amélioré le traitement du sucre; un primate dans l'étude a normalisé sa glycémie après 7 mois, un autre a montré une amélioration mais n'a pas complètement normalisé ses niveaux de sucre

** Les souris ont normalisé leur glycémie en 4 semaines - GNPX

** La société prévoit d'autres études sur les animaux et vise à obtenir l'aval des autorités réglementaires pour les essais sur l'homme

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~3% au cours de l'année écoulée