Genprex progresse après avoir obtenu un brevet américain pour une combinaison de médicaments contre le cancer

18 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Genprex GNPX.O augmentent de 12,13 % à 4,53 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir reçu un brevet américain pour sa thérapie génique expérimentale Reqorsa lorsqu'elle est utilisée avec un type d'immunothérapie contre le cancer appelé anticorps PD-L1, y compris le Tecentriq de Roche ROG.S , pour traiter le cancer

** Le brevet, qui court jusqu'en 2037, confère à GNPX des droits exclusifs sur la combinaison de médicaments et couvre son essai en cours de stade précoce à moyen pour le cancer du poumon à petites cellules

** Les anticorps PD-L1 aident le système immunitaire à attaquer le cancer en bloquant les protéines du point de contrôle

** L'essai teste Reqorsa avec Tecentriq comme traitement d'entretien chez des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 91% depuis le début de l'année