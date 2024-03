Genoway, SergeFerrari, Vantiva...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Advicenne

La biotech spécialiste des traitements innovants contre les maladies rénales rares annoncera ses résultats annuels.

Cegedim

Le spécialiste du numérique en santé publiera ses résultats annuels.

Dontnod

Le spécialiste du numérique en santé livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Esker

La plateforme cloud rendra compte de ses résultats annuels.

Genoway

Genoway annonce avoir plus que doublé son résultat net en 2023 à 1,56 million d'euros (+102% sur un an). Cette société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr affiche une croissance du chiffre d'affaires de 18% à 20,04 millions d‘euros, et un Ebitda qui bondit de 54% à 2,06 millions. Genoway prévoit que son exercice 2024 devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance similaire à 2023, "toujours tirée par le développement de l'offre de modèles Catalogue".

HighCo

La société spécialisée en data marketing et communication dévoilera ses résultats annuels.

Hopium

"Hopium a pris la décision audacieuse de réorienter sa mission vers le développement d'une technologie d'avenir : la pile à combustible". C'est ce qu'annonce le nouveau PDG de la société, Stéphane Rabatel dans une "lettre aux actionnaires". "Notre expertise de la pile à combustible, accumulée au fil des années, associée à une réelle passion et au savoir-faire technique de nos équipes, émanant aussi bien de l'automobile que de l'aéronautique, nous place dans une position unique pour aborder ce marché avec crédibilité et innovation", précise le dirigeant

Icape

Le distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimé communiquera ses résultats annuels.

Invibes Advertising

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale présentera ses résultats annuels.

LNA Santé

Le spécialiste de la dépendance indiquera ses résultats annuels.

Nextedia

Le groupe spécialisé sur les domaines de la cybersécurité, du cloud, du digital workspace et de l'expérience client précisera ses résultats annuels.

SergeFerrari

SergeFerrari a réalisé sur l'année 2023 un chiffre d'affaires de 327,6 millions d'euros, soit un recul de 3,3% à périmètre et change courants et de 6,8% à périmètre et change constants, impacté par la contraction de ses marchés historiques en Europe. Le Rebit du groupe s'établit à 11,3 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros l'année précédente, soit un repli de 57,5% sur un an. Le groupe enregistre un résultat opérationnel à 12,6 millions d'euros contre 25,1 millions d'euros en 2022, soit un recul de 50% sur un an.

Sidetrade

Le spécialiste mondial des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises communiquera ses résultats annuels.

Transgene

La société de biotechnologie publiera ses résultats annuels.

Trigano

Le spécialiste du camping-car dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium, fait évoluer son comité exécutif pour renforcer encore sa performance industrielle et commerciale dans les Nouvelles Energies. À compter du 1er mai 2024, Delphy, la solution innovante et sécurisée de stockage vertical d'hydrogène à grande échelle, sera directement rattachée à Philippe Guillemot, PDG de Vallourec.

Vantiva

Anciennement connue sous le nom de Technicolor, la société Vantiva a publié ses résultats annuels 2023 d'où ressortent une perte nette de 283 millions d'euros contre une perte de 529 millions d'euros un an plus tôt. Son Ebitda ajusté en 2023 s'élève à 57 millions d'euros contre 55 millions d'euros en 2022. Le chiffre d'affaires a reculé de 25,3% sur la période, ressortant à 2,07 milliards d'euros. Le flux de trésorerie disponible, avant frais financiers et impôts, est positif de 13 millions d'euros en recul de 75 millions d'euros par rapport à 2022.

Vranken Pommery

La maison de champagne annoncera ses résultats annuels.

VusionGroup

L'ex SES-Imagotag donnera ses résultats annuels.