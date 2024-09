Genoway: recul de la rentabilité au 1er semestre, objectifs maintenus

(AOF) - Genoway annonce une marge d’Ebitda de 18,7% au premier semestre, en recul par rapport à celle de 2023 (25%) alors que l’Ebitda est passé de 2,33 millions d’euros à 2 millions. La biotech spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives affiche un chiffre d’affaires en hausse de 15% à 10,71 millions d’euros contre 9,33 millions il y a un an. La société veut délivrer une croissance organique de 20% par an, afin d’atteindre d’ici 2028 "un chiffre d’affaires minimum de 50 millions d'euros, intégralement auto-financé".

Genoway prévoit qu'au second semestre, la croissance de son chiffre d'affaires devrait se poursuivre au même rythme qu'au 1er avec une accélération prévue à partir de 2025 en lien avec les investissements et les changements opérés dans le cadre du plan ROUTE50+ pour "structurer la société au niveau commercial et accélérer les programmes de recherche et développement" afin d'élaborer les modèles de nouvelle génération permettant de réaliser des études précliniques toujours plus prédictives. La profitabilité devrait "se maintenir à un niveau comparable à celle observée au 1er semestre 2024".

