genOway: objectif de rentabilité atteint en avance

(CercleFinance.com) - genOway a annoncé vendredi une forte progression de ses résultats au premier semestre, ainsi que l'atteinte de l'objectif de rentabilité de son plan stratégique avec 18 mois d'avance.



Le titre coté à la Bourse de Paris bondissait de plus de 9% suite à cette annonce.



La société de biotechnologie a fait état d'un résultat opérationnel (Ebitda) de 2,3 million d'euros au titre du 1er semestre, contre 1,4 million d'euros sur la même période de 2022.



Le spécialiste des solutions précliniques prédictives indique que ses résultats ont été tirés par la vigueur de son activité de 'catalogue', qui propose des modèles humanisés prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.



Grâce à la vigueur de cette activité, la société a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 9,3 millions d'euros, contre 7,8 millions d'euros, soit une croissance exclusivement organique de 20%, en ligne avec ses objectifs annuels.



La marge d'Ebitda ressort quant à elle à 25%, validant ainsi avec 18 mois d'avance l'objectif fixé fin 2018 lors de l'initiation du plan stratégique 2019-2024



Le résultat net a été multiplié par cinq et ressort à un million d'euros tout juste à la fin du 1er semestre 2023 contre 0,2 million en 2022.



Dans son communiqué, genOway assure que la croissance du chiffre d'affaires devrait se poursuivre au cours du second semestre avec pour objectif de dépasser le seuil des 20 millions d'euros cette année.



La profitabilité devrait quant à elle se maintenir à un niveau élevé, proche de celle observée au 1er semestre 2023, ajoute l'entreprise, qui prévoit de dévoilera un nouveau plan stratégique à cinq ans à la fin du mois de novembre.





