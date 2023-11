Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client genOway: nette hausse, un broker initie le suivi à l'achat information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le titre genOway gagne plus de 4% à Paris aujourd'hui, aidé par une recommandation d'Euroland qui a initié ce jour le suivi du titre à l'achat avec un objectif de cours de 5,80 euros, soit un potentiel haussier de 41%.



Dans une note de recherche, la société de Bourse salue la transformation opérée par l'entreprise depuis 2018, qui lui a notamment permis d'accélérer sa croissance et d'améliorer ses marges via un ajustement de son modèle économique.



'Longtemps présentée comme une société de biotechnologie, genOway est en réalité un fournisseur de solutions innovantes au service des sociétés biopharmaceutiques et de leur recherche préclinique', souligne l'intermédiaire de marché.



'En effet, la société conçoit et développe des modèles de recherche génétiquement modifiés permettant de mieux prédire la réponse des patients aux futurs traitements', poursuit Euroland.





