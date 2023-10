Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client genOway: création d'une coentreprise à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 18:21









(CercleFinance.com) - genOway annonce la création d'une coentreprise à Shanghai (Chine), qui assurera localement la promotion et la vente de son catalogue de modèles précliniques en immuno-oncologie.



La stratégie de genOway au travers de cette coentreprise est de développer une équipe commerciale de qualité à même de délivrer à ses clients chinois la même forte valeur ajoutée scientifique que celle fournie avec succès sur les marchés occidentaux.



genOway va fournir à la coentreprise ses modèles et solutions en immuno-oncologie ainsi que l'expertise scientifique et technique associée.



genOway disposera de 45% du capital et d'un droit de veto sur les choix stratégiques de la coentreprise.



De leur côté, les partenaires chinois de la coentreprise, issus du domaine de la MedTech, apporteront leur connaissance du marché local, leur réseau et leur capacité à recruter et animer des équipes commerciales de haut niveau scientifiques (expert PhD).





