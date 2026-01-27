Genoway : CA S2 stable - recul annuel modéré

Publication du CA 2025
La société clôture son exercice 2025 sur un CA de 21M€, en recul de 5% par rapport à 2024 (vs stabilité attendue), dans un contexte marché difficile, marqué par un climat attentiste. Après un S1 en retrait de 10%, la société a néanmoins rattrapé une partie du recul grâce à une activité stable au S2, à 11,4M€.
Perspectives
Le manque à gagner de 1M€ en 2025, par rapport à nos estimations, devrait être compensé par des charges de personnel un peu moins élevées qu’anticipé, du fait de recrutements plus tardif.
Notre EBITDA ressort désormais à 2,9M€ après participation des salariés et à 3,3M€ avant participation, soit une marge d’Ebitda de 15,6% (vs 3,03M€ après participation et 3,43M€ avant participation précédemment estimés). L’EBIT est désormais estimé à 0,5M€ (vs 0,6 M€ auparavant) et le RN à 0,3M€ (vs 0,5M€ auparavant).
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation Achat avec un ajustement de notre OC à 4,4€ (vs 5,9€) compte tenu de la dilution.
