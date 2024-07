Genoway : CA S1 en hausse de 15%

Belle progression comme attendu

Conformément aux attentes, le CA du S1 progresse de 15% à 10,7M€ vs 9,3M€ au S1 2023.

Contrairement aux années précédentes, genOway ne publie pas de distinction entre le CA généré par ses modèles Catalogue et celui issu du Sur-mesure. En effet, contrairement à l’usage historique qui consistait à créer un modèle ex nihilo, aujourd’hui, compte tenu de la profondeur actuelle du catalogue, une large partie de l’activité sur mesure consiste à modifier ou à croiser des modèles déjà existants afin de les rendre plus prédictifs. La recherche purement fondamentale est principalement académique et la distinction ne parait donc plus pertinente.

Cette croissance est purement organique et n’intègre pas encore les effets de la JV en Chine.

Perspectives

Nous rappelons que la croissance de l’exercice 2024 devrait être du même ordre que celle de 2023 et quelle devrait s’accélérer dès 2025. En effet les recrutements commerciaux et la réorganisation destinés à accompagner cette forte croissance ne sont pas totalement finalisés et nécessiterons quelques mois de montée en puissance avant de produire leur plein effet. En outre la JV chinoise ne sera véritablement opérationnelle qu’en fin d’exercice. Tout cela est anticipé et nous maintenons donc nos perspectives pour 2024-2027.

Opinion et Recommandation

Nous confirmons notre recommandation Achat et notre OC de 6,6 €.