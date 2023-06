Genomic Vision: une 3e tranche d'Ocabsa émise pour 1,92 million d'euros

(AOF) - Genomic Vision a annoncé l’émission d‘une troisième tranche d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions (Ocabsa) pour un montant net de 1,92 million d'euros. Cette société de biotechnologie développant des produits et des services pour la caractérisation précise des séquences d’ADN rappelle qu’elle avait annoncé la signature d’un contrat d’émission le 11 avril 2022 avec Winance pour un montant total maximum net de 28,8 millions d'euros (30 millions d'euros de valeur nominale).

La société confirme par ailleurs son intention de poursuivre ses investissements afin de réaliser son plan stratégique et elle procédera donc prochainement au tirage d'une nouvelle tranche de financement par émission de 2.000.000 d'Ocabsa qui seront souscrites par l'investisseur sous réserve de la réalisation des conditions prévues dans le programme de financement.

