Genomic Vision : tirage de deux nouvelles tranches pour 2 M€ dans le cadre du programme de financement conclu avec Winance

Il est rappelé que dans le cadre d’un communiqué de presse en date du 15 juin 2020, la Société avait annoncé la signature d’un contrat d’émission le 11 juin 2020 avec Winance en vue de la mise en place d’une ligne de financement par émission d’obligations convertibles (les « OC ») en actions ordinaires à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d’actions (les « BSA » et ensemble avec les actions auxquelles ils sont attachés les « ABSA » et avec les OC les « OCABSA »), pour un montant total maximum de 12 millions d'euros. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s’est réunie le 30 octobre 2020 a approuvé la mise en place de ce financement.



Modalités de l’opération

Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le directoire a décidé d’émettre 2 000 OCABSA pour un montant total de 2 millions d’euros au profit de Winance ou de toute entité affiliée (l’« Investisseur »).

Les OC devront être souscrites par l’Investisseur dans un délai de dix (10) jours ouvrés suivant la décision du directoire, si les conditions usuelles de la requête sont satisfaites.



Le produit brut de l’opération sera donc de 2 millions d’euros et le produit net de 1,9 million d’euros.