Genomic Vision signe un accord de distribution pour des tests de diagnostic rapide de la Covid-19 avec Toda Pharma

Genomic Vision va commercialiser deux tests de dépistage rapide sérologique, Toda Coronadiag+ et Coronadiag Ag, à travers son large réseau de partenaires hospitaliers en France et à l'international



Aaron Bensimon, directeur général et fondateur de Genomic Vision, a déclaré : « En parallèle de notre cœur de métier, basé sur les nombreuses applications offertes par la technologie du peignage moléculaire, nous sommes très fiers d'apporter notre contribution à la gestion de la crise sanitaire actuelle. Grâce à notre solide réseau de partenaires hospitaliers, nous entendons accélérer la commercialisation des test rapides d'orientation diagnostique de la Covid-19 produit par Toda Pharma, un acteur français majeur du diagnostic. »



Yossi Berros, PDG de Toda Pharma, a déclaré : « Toda Pharma a été l'un des premiers laboratoires européens à mettre au point, dès février 2020, un test sérologique rapide pour la détection des IgG-IgM du coronavirus. Grâce à notre nouveau test de diagnostic antigénique, nous souhaitons proposer un dépistage des patients sur le court et le long terme. Genomic Vision est le partenaire idéal afin de mettre à la disposition du plus grand nombre cette solution complète, et s'engage avec nous pour garantir une meilleure prévention de la santé de chacun ».