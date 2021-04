Genomic Vision nomme Mark David Lynch au poste de Directeur commercial et marketing monde

« Intégrer une entreprise aussi innovante que Genomic Vision, avec une technologie à fort potentiel dans le domaine de la recherche et du diagnostic, est particulièrement stimulant. Je suis heureux de contribuer, avec mes 15 années d'expérience, au développement commercial et marketing de l'entreprise », a déclaré Mark Lynch, Directeur commercial et marketing monde de Genomic Vision.



Dominique Remy-Renou, PDG de Genomic Vision, a ajouté : « Je suis ravie que Mark Lynch ait rejoint Genomic Vision en tant que directeur commercial et marketing monde. La présence de Mark à nos côtés contribuera directement à la stratégie de notre entreprise visant à développer et à commercialiser de nouvelles applications par peignage moléculaire, essentiellement dans différents secteurs du marché de la santé. Le succès de notre nouveau portefeuille de services a récemment démontré l'intérêt du marché pour notre technologie. Nous nous réjouissons de la coopération avec Mark, qui nous permettra de renforcer notre présence dans ce domaine. »