Bagneux (France) - Genomic Vision (la « Société » - FR0011799907 - GV / éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche (LSR), annonce la signature d'un contrat avec Winance en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant total maximum de 12 millions d'euros, sous réserve d'approbation par les actionnaires.



Dominique Remy-Renou, présidente du directoire de Genomic Vision, commente : « Nous sommes très heureux d'avoir signé un nouvel accord de financement avec Winance, partenaire financier de la Société avec lequel nous avons développé d'excellentes relations depuis notre précédent programme de financement en fonds propres, sous forme d'ABSA. Ce nouvel accord nous apporte une grande sécurité dans la mise en œuvre de notre plan de développement sur les 3 prochaines années. L'utilisation des différentes tranches de financement reste à notre initiative et nous n'exercerons de tranches qu'en fonction de nos besoins. »