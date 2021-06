Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui avoir lancé un programme pilote avec FiberSmart(TM), une nouvelle solution logicielle permettant d'automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur l'ADN peigné.



Dominique Remy-Renou, PDG de Genomic Vision, conclut : « Nous sommes convaincus que FiberSmart(TM), notre solution d'analyse basée sur l'IA, améliorera considérablement l'analyse des données de peignage moléculaire de nos clients, en premier temps, sur les marchés FSHD et RCA. En parallèle, nous prévoyons de tirer parti de nos améliorations avec FiberSmart(TM) pour cibler de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée dans le cadre de notre objectif de créer des procédures de bout en bout pour le peignage moléculaire, ce qui nous permettra d'élargir la base installée de nos produits. »