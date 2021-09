Genomic Vision lance TeloSizer® pour la détection précise et la mesure quantitative de la longueur des télomères

Extension de l'offre de services pour renforcer l'utilité du peignage moléculaire dans la découverte de biomarqueurs



Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui le lancement de TeloSizer®, une solution innovante qui élargit l'offre de la société dans le domaine de la biologie des télomères et de l'analyse de la santé cellulaire.



« TeloSizer® permettra d'accélérer la création de nouveaux produits et services répondant à des besoins non satisfaits sur les marchés des soins de santé, de la pharmacie et de la biotechnologie », a déclaré Dominique Remy-Renou, Présidente du directoire de Genomic Vision. « TeloSizer® permet l'identification de nouveaux biomarqueurs associés à la longueur des télomères ou, ce qui est peut-être encore plus important, facilite la validation de biomarqueurs existants liés à la longueur des télomères. »