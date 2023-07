Genomic Vision lance HexaCard, un nouveau service pour la caractérisation des lignées cellulaires transformées

• HexaCard est un service innovant permettant d'améliorer le contrôle qualité dans la caractérisation des cellules pour les applications de bioproduction, et de thérapie cellulaire et génique

• HexaCard offre une méthode d'analyse très précise pour caractériser les lignées cellulaires transformées, avec la possibilité d'évaluer six paramètres critiques en un seul essai

• HexaCard permet d'identifier la stabilité du transgène, la clonalité des cellules et fournit une carte d'identité génétique unique pour chaque clone ou lot, garantissant ainsi la précision de l'ensemble du pipeline de production



Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, la "Société"), une société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et des services pour la caractérisation précise des séquences d’ADN, a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau service, HexaCard.



