Genomic Vision: l'offre de services RCA va être élargie

(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé jeudi l'élargissement de son offre de services de RCA, une technologie qui permet de surveiller les caractéristiques spatiales et temporelles de la réplication de l'ADN génomique, avec l'objectif de répondre aux besoins croissants du secteur.



La société de biotechnologie explique qu'elle va désormais pouvoir fournir à ses clients de nouveaux paramètres tels que la vitesse de la fourche, le rapport analogique, la symétrie de la fourche, le décrochage de la fourche et le déclenchement d'une nouvelle origine.



Elle va également proposer un nouveau service dénommé 'Locus-RCA', qui suscite un intérêt croissant dans la communauté scientifique en permettant d'évaluer les changements de la dynamique de réplication dans une région spécifique du génome, comme les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeur



Dans un communiqué, Genomic explique que cette offre de services est notamment destinée à l'oncologie et à la découverte de médicaments.



Cette annonce intervient alors que les ventes liées au service RCA ont augmenté de plus de 60% en un an.



Entre 2022 et 2023, Genomic Vision dit avoir surperformé le secteur de l'industrie pharmaceutique, tout en constatant une croissance constante du nombre de demandes émanant de laboratoires académiques.



Suite à ces annonces, le titre grimpait de plus de 12% jeudi sur Euronext Paris, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore un repli de l'ordre de 95% depuis le début de l'année.





