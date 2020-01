Genomic Vision : information financière du 4ème trimestre 2019

o Chiffre d'affaires en forte progression au 4ème trimestre (+375%), porté par la vente de deux plateformes, l'une en France et l'autre aux Etats-Unis

o Croissance du chiffre d'affaires de près de 60% sur l'ensemble de l'exercice 2019

o Pierre Schwich rejoint Genomic Vision en tant que nouveau Directeur financier





Sur l'ensemble de l'exercice 2019 le chiffre d'affaires s'établit à 1 770 K€, en progression de 59% par rapport à l'exercice 2018 grâce notamment à la vente de 4 plateformes : 2 plateformes FiberVision®, l'une à l'Université d'Oxford (Royaume-Uni) au 1er trimestre, et l'autre au NIH (Etats-Unis) au 3ème trimestre 2019, et 2 plateformes FiberVision® S respectivement à GIPTIS (Marseille, France) et au Dana Farber Cancer Institute (Etats-Unis). Le total des produits d'exploitation est en très légère baisse par rapport à 2018, du fait de la baisse du CIR et des subventions.