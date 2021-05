Genomic Vision : Information financière du 1er trimestre 2021

o Chiffre d'affaires en baisse de 70%

o Consommation de trésorerie maîtrisée et visibilité financière sécurisée sur les 12 prochains mois



Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, publie aujourd'hui ses revenus du 1er trimestre et sa trésorerie au 31 mars 2021.





Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 s'élève à 165 K€ et est en baisse de 70% par rapport au 1er trimestre 2020. Cette baisse s'explique notamment par l'absence de ventes de plateformes sur la période, alors qu'au 1er trimestre 2020, Genomic Vision a vendu une plateforme au Leibnitz Institute on Aging (Fritz Lipmann Institute), en Allemagne, dans le cadre d'une collaboration qui se poursuit activement.