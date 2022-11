Genomic Vision et Cambridge Consultants, filiale de Capgemini, annoncent le développement d'une plateforme technologique innovante dédiée à l'analyse génomique

Bagneux (France) et Cambridge (Royaume-Uni) - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce avoir sélectionné Cambridge Consultants, une société de conseil en développement de produits et en technologie de premier plan, filiale de Capgemini Invent, pour développer conjointement la prochaine génération d'une plateforme technologique dédiée à l'analyse des modifications structurelles et fonctionnelles du génome.



