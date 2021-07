Genomic Vision élargit son offre de services pour répondre à la demande d'analyse de la réplication de l'ADN pour la découverte de médicaments dans le traitement du cancer

Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome (la « Société »), a annoncé aujourd'hui qu'elle étend ses services EasyComb dans le champ de la découverte de médicaments, en raison du besoin du marché de la santé de développer des médicaments novateurs et spécifiques afin d'arrêter la prolifération du cancer.



Au cours des dix dernières années, le test exclusif de réplication (RCA) est devenu un outil standard pour comprendre la fonction et le mode d'action des médicaments utilisés dans le traitement du cancer. Genomic Vision s'est associé et a contribué à ce champ de recherche avec des institutions universitaires de premier plan dans le monde entier pour assurer l'adoption réussie de sa technologie, ce qui a donné lieu à de nombreuses publications scientifiques à fort rayonnement.