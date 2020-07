Genomic Vision : convocation à une nouvelle Assemblée générale mixte le 10 août 2020

Bagneux (France) - Genomic Vision (la « Société » - FR0011799907 - GV / éligible PEA-PME), société spécialisée dans les tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce de cancers et de maladies héréditaires et dans le développement d'applications pour les laboratoires de recherche (LSR), informe ses actionnaires que l'Assemblée générale mixte (AGM) du 24 juillet 2020, tenue à huis clos, n'a pas pu délibérer, le quorum requis n'ayant pas été atteint.



Genomic Vision tient à remercier les actionnaires ayant exprimé leur vote à distance et compte sur la mobilisation de tous ses actionnaires, particuliers et institutionnels, pour remplir les conditions de quorum et de majorité requises par la loi sur seconde convocation (aucun quorum requis pour les décisions relevant de l'assemblée générale ordinaire et quorum du cinquième des actions ayant le droit de vote pour les décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire).



L'assemblée générale mixte sur seconde convocation de Genomic Vision se tiendra le lundi 10 août 2020 à 10 heures au siège social de la société, 80-84 rue des Meuniers, Bâtiment E, 92220 Bagneux, également à huis clos, pour délibérer sur le même ordre du jour.