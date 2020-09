Genomic Vision : convocation à une nouvelle Assemblée générale extraordinaire le 30 octobre 2020

Bagneux (France) - Genomic Vision (la « Société » - FR0011799907 - GV / éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche (LSR), informe ses actionnaires que, contrairement à ce qu'elle a précédemment indiqué dans son communiqué de presse du 10 août 2020, la trente-deuxième résolution relative à la mise en œuvre de la ligne de financement accordée par Winance n'a pas été valablement adoptée en dépit du soutien unanime des actionnaires qui se sont prononcés, dans la mesure où le quorum requis pour cette résolution spécifique n'a pas été atteint.



Dans ce contexte, la Société a décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 30 octobre 2020 à 10 heures, à huis clos, ayant pour ordre du jour l'adoption de cette résolution. La Société a demandé au Tribunal de commerce de Nanterre la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter les actionnaires qui ne participeraient pas à l'assemblée et d'assurer par là-même le quorum nécessaire.