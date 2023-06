Genomic Vision conclut un accord technologique avec The Institute of Cancer Research

• Le scanner de fluorescence avancé de Genomic Vision, FiberVision®S, et le nouveau logiciel FiberSmart®, au service de la recherche à l’ICR, The Institute of Cancer Research

• Une validation supplémentaire des technologies et applications logicielles de Genomic Vision, accélérant les résultats de la recherche et du développement

• Un accord visant à fournir des revenus annuels récurrents provenant de la vente de consommables associés à FiberVision®S et FiberSmart®



Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, a commenté : « Nos technologies propriétaires offrent une valeur ajoutée significative au processus de découverte de médicaments. Nos services contribuent à réduire les risques liés au développement, à raccourcir les délais, à minimiser les coûts et, en fin de compte, à optimiser les résultats pour les patients et les entreprises. Notre liste croissante de clients dans l'industrie et le monde universitaire, y compris l’ICR, réputé pour son excellence en matière de découverte de médicaments, en est la preuve. Nous nous réjouissons de travailler avec l'ICR et de jouer un rôle dans les futures percées scientifiques. »



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : gv@newcap.eu