Genomic Vision : changements au sein de la gouvernance

Bagneux (France) - GENOMIC VISION (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd’hui des changements au sein de sa gouvernance à la suite de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 11 juillet 2022 au siège de Genomic Vision.



Parmi les résolutions présentées en séance et approuvées lors de l’assemblée générale figuraient :

• la révocation du mandat de la Présidente du Directoire, Madame Remy-Renou et la nomination d’un nouveau membre du Directoire, Madame Emilie Chataignier ;

• la révocation des mandats de l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance, Mesdames Elisabeth Ourliac et Tammou Abikhzer et Monsieur Stéphane Verdood et la nomination de Madame Florence Alouch et de Messieurs Mohammed Afshar et Eric Edery pour une durée de six ans telle que prévue dans les statuts de la Société.



Le Conseil de Surveillance ainsi recomposé qui s’est tenu à l’issue de l’assemblée a décidé de nommer Madame Florence Alouch en qualité de Présidente du Conseil de surveillance et Monsieur Aaron Bensimon en qualité de Président du Directoire.