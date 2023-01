Genomic Vision annonce la réussite du bêta test de FiberSmart®

FiberSmart® est le nouveau logiciel d’analyse génomique, totalement intégré et fondé sur l’Intelligence Artificielle (IA)



FiberSmart® s’appuie sur une IA de pointe pour analyser rapidement la cinétique de réplication de l’ADN de manière simple, intuitive et fluide



FiberSmart® a été testé avec succès par les équipes de recherche d’AstraZeneca en Angleterre et par le département du Professeur Helmut Pospiech de l’Institut Fritz Lipmann en Allemagne





FiberSmart® est une solution innovante, basée sur l’IA, visant à automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur les molécules d’ADN peignées. Des centaines de milliers de signaux sont analysés et comparés automatiquement et rapidement. La prise en main et l’utilisation de FiberSmart® est intuitive, simple et fluide. Le RCA est la méthode brevetée de Genomic Vision permettant la visualisation directe des cinétiques de réplication de l’ADN au niveau de chaque molécule. FiberSmart® possède une interface simple et conviviale, permettant aux utilisateurs d’analyser rapidement les signaux de réplication de l’ADN et d’en déduire leur cinétique.



