Genomic Vision annonce la mise en place d’une nouvelle ligne de financement avec Winance, sous réserve de l’approbation préalable des actionnaires de la Société

Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME – la « Société »), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd’hui la mise en place d’une nouvelle ligne de financement avec Winance prévoyant la mise à disposition, sous réserve de l’approbation préalable des actionnaires de la Société et des conditions de tirage de chaque tranche (notamment que le cours de bourse ne soit pas inférieur à la valeur nominale), d’un maximum de 15 tranches de financement de 2M€ l’une, soit jusqu’à 30 M€. Cette ligne de financement est destinée à permettre à la Société de financer ses activités et son développement sur les trois prochaines années a minima.