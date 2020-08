Bagneux (France), le 10 août 2020 - Genomic Vision (FR0011799907 - GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans les tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce de cancers et de maladies héréditaires et dans le développement d'applications pour les laboratoires de recherche (LSR), informe ses actionnaires que l'assemblée générale mixte réunie ce jour à huis clos sur seconde convocation a pu valablement délibérer, le quorum requis ayant été atteint.



Les actionnaires de Genomic Vision ont voté l'ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Directoire.



L'assemblée a notamment approuvé la mise en place d'une ligne de financement avec Winance, partenaire financier de la Société, par émission réservée d'OCABSA pour un montant maximum de

12 M€ afin de sécuriser les besoins éventuels de la Société sur les 2 ou 3 prochaines années, en termes d'investissement et de financement de la croissance.



Genomic Vision souhaite remercier l'ensemble de ses actionnaires pour leur engagement et leur soutien.



Le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 10 août 2020 sera disponible dans les délais légaux sur le site Internet de la Société, rubrique Investisseurs / Assemblées générales.