Genmab s'envole après le relèvement de ses objectifs

(Zonebourse.com) - Genmab signe la plus forte hausse de la Bourse de Copenhague ce matin ( 8,52%, à 2 037 couronnes danoises). Entre croissance à deux chiffres et résultats d'essais cliniques probants, le groupe danois a confirmé sa bonne dynamique et a ajusté ses perspectives financières pour l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires du groupe de biotechnologie s'est installé à 2,051 milliards de dollars sur les six premiers mois de l'année, marquant une progression de 25% par rapport à la même période en 2025 (1,64 milliard de dollars).

Dans le détail, cette bonne performance a été soutenue par la solidité des redevances ( 24%, à 1,708 milliard de dollars), grâce aux ventes mondiales du Darzalex notamment.

Le résultat d'exploitation ajusté a quant à lui atteint 656 millions de dollars, contre 554 millions un an plus tôt. Il reflète une bonne rentabilité opérationnelle malgré l'augmentation des charges d'intégration liées à l'acquisition de Merus (77 millions de dollars) et la hausse des investissements en R&D.

Sur le plan clinique, Genmab a franchi des étapes clés pour soutenir sa croissance future. L'entreprise a notamment annoncé des résultats positifs de Phase 3 pour l'Epcoritamab (en combinaison avec le Lénalidomide) chez les patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire, démontrant une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression.

Parallèlement, les nouvelles données accumulées soutiennent le développement prometteur du Rina-S dans le cancer de l'ovaire avancé.

Objectifs révisés à la hausse

Grâce au niveau supérieur des redevances issues de Darzalex et au rythme soutenu des ventes d'Epkinly, la société a relevé ses prévisions financières pour l'année.

Les revenus devraient s'installer entre 4,325 et 4,525 milliards de dollars, contre de 4,065 à 4,395 précédemment. De son côté, la marge brute est désormais attendue entre 4,015 et 4,195 milliards de dollars, contre de 3,81 à 4,11 auparavant. Enfin, le résultat opérationnel ajusté, qui était prévu dans une fourchette de 900 millions de dollars, à 1,4 milliard de dollars, devrait finalement s'afficher entre 1,065 et 1,385 milliard de dollars.

L'avis des analystes

Pour All Invest Securities, les résultats sont supérieurs aux attentes, avec notamment un deuxième trimestre solide. Les analystes saluent également la montée en puissance du pipeline propriétaire, ainsi que le relèvement des objectifs annuels.

Jefferies indique de son côté que le dépassement des attentes et le relèvement des prévisions étaient largement anticipés. Les analystes insistent sur le fait que le quatrième trimestre sera particulièrement important et évoque un trimestre "charnière" en raison des publications de phase III sur l'ensemble des principaux médicaments du pipeline.

La banque d'investissement américaine ajoute que le resserrement du calendrier pour les résultats d'Epkinly en première ligne au quatrième trimestre la rend de plus en plus optimiste sur la base de ses simulations précédentes.

Dans le détail des résultats, Jefferies précise que le chiffre d'affaires est supérieur de 5% aux attentes et l'Ebit a dépassé de 14% les prévisions.

Pour justifier leur recommandation à l'achat, avec une cible de cours de 2 800 couronnes danoises, soit un potentiel de hausse de 48%, les analystes s'appuient sur les futurs résultats d'Epkinly, les récentes acquisitions qui créent un profil de croissance à long terme crédible et la publication des résultats de l'actif détenu à 100% (Peto) pour les cancers de la tête et du cou, qui offre le potentiel de hausse le plus convaincant pour les investisseurs selon Jefferies.

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