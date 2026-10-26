Genmab porté par des avancées prometteuses, GTT pénalisé par des résultats décevants

(Zonebourse.com) - Genmab atteint les objectifs primaire et secondaire de son étude de phase 3 avec Rina-S, le darolutamide d'Orion réduit le risque de métastases dans un essai sur le cancer de la prostate à un stade avancé. GTT perd du terrain suite à la publication d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. BW Energy recule après un accident intervenu sur une de ses plateformes.

Actions en hausse

Genmab ( 12,6%) : le Rina-S a réduit de 71% le risque de progression ou de décès dans le cancer de l'ovaire résistant au platine, atteignant le critère principal et le critère secondaire de survie globale de l'étude de phase 3 RAINFOL-02. Plusieurs analystes sont optimistes sur le dossier relevant leurs recommandations ou leur objectif de cours.

Computercenter ( 6,3%) : le prestataire informatique britannique profite d'un relèvement de ses perspectives de bénéfice annuel, après un solide troisième trimestre qui a dépassé les attentes du marché.

Orion ( 4,6%) : le darolutamide réduit de 58% le risque de métastases ou de décès dans le cancer de la prostate à haut risque, avec un taux de survie sans métastases à quatre ans de 95% contre 88% pour le placebo. Jefferies relève sa recommandation à l'achat et porte son objectif de cours de 77 à 115 euros.

Plus500 ( 3,8%) : le groupe londonien de technologies financières enregistre un chiffre d'affaires de 203,2 MUSD au troisième trimestre et anticipe de dépasser le consensus de 837,6 MUSD pour l'exercice 2026. Les investisseurs achètent la nouvelle.

Man Group ( 3,5%) : le gestionnaire d'actifs alternatifs londonien salue l'élargissement de son partenariat avec l'assureur japonais Meiji Yasuda, qui s'engage à investir 200 MdsJPY dans ses stratégies de crédit privé sur trois ans. Meiji Yasuda envisage par ailleurs d'acquérir une participation de 5% au capital du groupe.

Bolloré ( 2,1%) : le conglomérat français grimpe après un chiffre d'affaires trimestriel de 937 MEUR, en hausse de 53% à périmètre et taux constants, porté par Bolloré Energy dont les revenus bondissent de 61% grâce à la flambée des cours pétroliers.

Actions en baisse

GTT (-12,6%) : le concepteur français de systèmes de confinement pour méthaniers souffre d'un chiffre d'affaires en retrait de 4,9% sur les neuf premiers mois 2026, reflet d'un carnet de construction en repli. Bernstein a dégradé sa recommandation de surperformance à performance de marché, abaissant son objectif de 245 à 210 euros.

BW Energy Limited (-9,5%) : la compagnie pétrolière et gazière indépendante plonge suite au naufrage de la plateforme de forage Prospector 5 de Borr Drilling au large du Gabon, survenu lors d'opérations préalables à une campagne de forage programmée pour son compte, avec un mort et quatre personnes disparues.

Galp Energia (-7,9%) : le groupe pétrolier portugais recule après l'échec des négociations avec l'espagnol Moeve en vue de fusionner leurs activités de raffinage, chimie et distribution de carburants. La publication d'un bénéfice net ajusté en hausse de 68% à 682 millions d'euros n'a pas suffi à compenser la déception qui avait été anticipé par les investisseurs.

Telefonica (-7,2%) : le premier opérateur de télécommunications espagnol pâtit de la dégradation de recommandation de neutre à sous-pondérer par JP Morgan qui réduit l'objectif de cours de 3,70 EUR à 3,20 EUR.

Evolution AB (-2,8%) : le commerçant de jeux de casino suédois entame la séance dans le rouge plombé par l'abaissement de l'objectif de cours de 660 SEK à 645 SEK réitérant sa recommandation de sous-pondérer selon Bloomberg.

Recordati (-1,5%) : le laboratoire italien est sanctionné par le résultat décevant de l'OPA menée par CVC et GBL : à l'issue de la période d'adhésion, le consortium ne détient que 74,6 % du capital, bien en deçà du seuil de 90 % nécessaire pour retirer Recordati de la côte.

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