Genmab: le repli continue, J&J renonce à exercer une option

(CercleFinance.com) - Genmab poursuit son repli mardi à la Bourse de Copenhague alors que Johnson & Johnson a décidé de ne pas exercer une option qui lui aurait permis de développer et de commercialiser HexaBody-CD38, un traitement expérimental contre le myélome.



Le titre de la société pharmaceutique danoise, qui avait décroché de plus de 7% hier dans le sillage de cette annonce, perdait encore autour de 4% mardi en fin de matinée.



'Nous pensons que le profil de sécurité et l'amélioration limitée observée au niveau du taux de réponse ont sans doute motivé la décision de J&J', estiment les analystes d'UBS.



Dans une étude de phase 2 menée sur 88 participants, le taux de réponse global avait 55% pour HexaBoby-CD38 administré en intraveineuse, à comparer avec 52% pour le Darzalex, un anticancéreux de Genmab, en administration sous-cutanée.



Dans leur note, UBS note que le problème d'Hexabody CD38 est sa grande puissance, qui le conduit à tuer sans discernement des cellules cancéreuses et des cellules B saines.



'La recherche d'un traitement 'propre', qui arriverait à faire une distinction claire entre les cellules cancéreuses et les cellules saines, est l'une des tâches les plus ardues du développement de médicaments oncologiques', souligne UBS.



Le bureau d'études fait néanmoins remarquer que seul 10% du pipeline de Genmab est basé sur la technologie Hexabody, la plus grande majorité du portefeuille étant composé d'anticorps conjugués et d'anticorps bispécifiques', rappelle-t-il.



Genmab a annoncé qu'il ne prévoyait pas de poursuivre le développement clinique du programme HexaBody-CD38.





