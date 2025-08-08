Genmab: délaissé malgré un relèvement d'objectifs annuels
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 14:05
Son bénéfice d'exploitation s'est élevé de près de 56% à 548 millions de dollars au premier semestre 2025, pour des revenus en croissance de 19% à 1,64 milliard de dollars, grâce en particulier à des redevances accrues sur Darzalex et Kesimpta.
Pour l'ensemble de son exercice, le groupe danois anticipe désormais un bénéfice d'exploitation entre 1,055 et 1,405 milliard de dollars, ainsi que des revenus entre 3,5 et 3,7 milliards, des fourchettes-cibles rehaussées par rapport aux précédentes.
'Nous continuons d'attendre la proximité de catalyseurs significatifs du pipeline pour renforcer la confiance au-delà de la 'falaise' de la redevance Darzalex, attendue à partir de 2029', indique toutefois Jefferies, qui reste à 'conserver' sur le titre.
