Genkyotex : résultat de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Calliditas

Genkyotex (Euronext Paris et Bruxelles : FR0013399474 - GKTX), société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, annonce le résultat de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Calliditas Therapeutics AB (publ), ouverte le 27 novembre 2020 et visant les actions Genkyotex au prix de 2,80 euros assortis de droits à compléments de prix.



L'offre publique d'achat simplifiée a fait suite à l'acquisition par Calliditas Therapeutics AB (publ), le 3 novembre 2020, d'un bloc de 7 236 515 d'actions représentant 62,66% du capital et des droits de vote théoriques de la Genkyotex.



Selon les résultats publiés le 16 décembre 2020 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), un nombre total de 2 885 161 actions ont été apportées à l'offre publique.



A la clôture de l'offre publique, la société Calliditas Therapeutics AB (publ) détient 10 121 676 actions Genkyotex représentant autant de droits de vote, soit 86,24% du capital et des droits de vote théoriques de Genkyotex .