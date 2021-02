Genkyotex présente ses résultats annuels 2020 et fait le point sur ses activités

Pour recevoir toute l'information financière de Genkyotex en temps réel, faites-en la demande par mail à genkyotex@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Genkyotex (Euronext Paris et Bruxelles : FR0013399474 - GKTX), société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, publie ses résultats financiers annuels consolidés au 31 décembre 2020 selon les normes IFRS, telles qu'adoptées par l'Union européenne. Un résumé des états financiers consolidés est présenté ci-dessous.



Au 31 décembre 2020, le niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de Genkyotex s'élevait à 1,6 M€. La Société estime que son niveau actuel de trésorerie est suffisant pour financer les opérations prévues jusqu'à début mars 2021. Après cette date, Genkyotex devra financer les opérations en cours avec de nouveaux capitaux. Calliditas Therapeutics, l'actionnaire majoritaire de Genkyotex, a exprimé son intention de participer à ces futurs financements. Jusqu'à ce que ces financements interviennent, Calliditas a exprimé sa volonté de soutenir Genkyotex via un financement par emprunt relais afin de permettre à la Société de faire face à ses engagements à leur échéance et de poursuivre ses opérations normales sans réduction significative de son activité.