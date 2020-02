Genkyotex présente ses résultats annuels 2019 et fait le point sur ses activités

o Trésorerie actuelle offrant une visibilité financière jusqu'à fin février 2021

o La société n'a pas plus aucune dette financière, toutes les obligations convertibles en circulation ayant été converties au début de 2020

o L'étude de phase 2 avec le setanaxib dans la FPI devrait commencer dans les semaines à venir



Au 31 décembre 2019, le niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme de Genkyotex s'élevait à 2,4 M€, sans tenir compte des 4,9 M€ levés en février 2020. La Société estime que sa trésorerie actuelle est suffisante pour financer son activité jusqu'à fin février 2021.



Pour recevoir toute l'information financière de Genkyotex en temps réel, faites-en la demande par mail à genkyotex@newcap.eu.