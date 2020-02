Genkyotex lève 4,9 M€ dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du DPS

Cette levée de fonds permet de financer ses opérations et de soutenir le développement clinique du setanaxib dans plusieurs indications fibrotiques

Le lancement de la phase 2 dans la fibrose pulmonaire idiopathique financée par le NIH devrait débuter dans les semaines à venir



Elias Papatheodorou, Directeur Général de Genkyotex, commente : « Je tiens à remercier l'ensemble des actionnaires, anciens et nouveaux, qui ont contribué à la réalisation de cette levée de fonds essentielle pour notre société. Grâce à leur soutien, et tout particulièrement à celui de nos actionnaires historiques, Andera Partners, Vesalius, Neomed, N5 Investment AS et Wellington qui y ont souscrit, nous allons pouvoir continuer l'évaluation du setanaxib dans le cadre de notre programme clinique avec les études de phase 2 initiées par des investigateurs, d'une part dans la FPI, qui sera lancée très prochainement, et d'autre part dans la néphropathie diabétique, actuellement en cours, ainsi qu'avec la préparation d'une future étude de phase 3 internationale dans la CBP. Nous disposons aujourd'hui d'une structure financière renforcée qui nous permet de travailler sereinement sur son design pour lequel nous attendons l'approbation de la FDA au cours du 1er semestre 2020, tout en poursuivant nos autres projets à fort potentiel dans les pathologies fibrotiques. »



