Genkyotex fait le point sur son activité et publie sa trésorerie au 31 mars 2020

o Trésorerie et équivalents de trésorerie de 5,6 M€ au 31 mars 2020

o Impact limité de la pandémie de COVID-19 sur les activités de la société à date

o Aucun retard prévu pour la réunion de fin de l'étude de phase 2 avec la FDA

o Lancement de l'étude de phase 2 dans la FPI toujours prévu en 2020 malgré le contexte du COVID-19



Genkyotex (Euronext Paris et Bruxelles : FR0013399474 - GKTX), société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, annonce aujourd'hui son niveau de trésorerie au 31 mars 2020 de 5,6 millions d'euros. Ce montant n'inclut pas le crédit d'impôt recherche de 0,9 million d'euros qui a été reçu par la société en avril 2020. La trésorerie et les équivalents de trésorerie procurent à la Société une visibilité financière jusqu'à la fin du mois de février 2021.



