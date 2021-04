Genkyotex : Assemblée générale mixte du 27 mai 2021

En raison de la persistance de la crise sanitaire et conformément aux dispositions légales ainsi qu'aux mesures prises par le gouvernement français pour freiner la circulation du virus, le Conseil d'administration, conformément aux mesures d'urgence adoptées par le Gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 et aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (telle que prorogée et modifiée par l'Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020) et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 (tel que prorogé et modifié par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021), a décidé de tenir l'assemblée générale mixte de Genkyotex à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires, le 27 mai 2021 à 11 heures (heure de Paris) au siège social de la société situé 218 avenue Marie Curie - Forum 2 Archamps Technopole, 74166 Saint Julien en Genevois. En conséquence, aucune carte d'admission ne sera délivrée.