Genfit signe un partenariat de recherche avec EVerZom

(AOF) - Genfit ,, société biopharmaceutique engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce la signature d'un accord avec EVerZom afin d'étendre ses recherches dans la décompensation aiguë sur cirrhose (ACLF) grâce à une technologie de médecine régénérative basée sur les exosomes.

Genfit et EVerZom prévoient de mener des études exploratoires afin d'évaluer l'efficacité de l'EViv dans l'ACLF, avec un point décisionnel dans les 18 mois quant à une entrée potentielle en développement clinique.

